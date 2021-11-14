/661118/وكيل-كارتيرون-ينفي-تفاوضه-مع-السد-القطري

تحدث حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، حول أنه لم يتفاوض مع السد القطري لتدريبه والرحيل عن الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "كل ما يثير في الأيام الماضية عن تولي كارتيرون نادي السد القطري مجرد شائعات".

وأضاف: "عقد تجديد باتريس كارتيرون مع الزمالك تم تفعيله لمدة 3 مواسم"، مؤكداً أنه يسعى لتواصل مسيرته المميزة مع الزمالك لتحقيق نتائج جيدة وبطولات خلال الفترة القادمة وهذا ما يسعى له المدرب الفرنسي.

الجدير بالذكر أن اللجنة التي تدير الزمالك أستقرت على تعيين مدرب مصري بالجهاز الفني مع كارتيرون، وتناقش حالياً الأمر مع المدير الفني الفرنسي حول الأسم الذي سينضم، وحتى الأن لم يتم الأستقرار بشكل نهائي على ضم أحدهم.

مرتضى منصور ينوى تحرير محضر ضد وزارة الشباب والرياضة

كشف مصدر مقرب من مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك. وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى اليوم السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.

تدريبات الزمالك

ويواصل نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية اليوم الأحد ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر القارس الأبيض في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية، ويسعى الزمالك للفوز بها بعد تعثره اللقاء الماضي أمام النادي الأهلي.