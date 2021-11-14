/661119/ميشيل-يانكون-الأهلي-فريق-بطولات-بشكل-مستمر-ولدينا-أفضل-حراس-في-مصر

أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، أنه سعيد للغاية بفوز الفريق في مباراة الديربي أمام الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "مباراة القمة أمام الزمالك لها طابع خاص والفوز بخمسة أهداف نتيجة جيدة وكبيرة للغاية، نظرا لأنها أمام الغريم التقليدي للنادي الأهلي وسعيد بهذا الفوز الكبير والمباراة لم تكن سهلة".

وزاد "سعيد للغاية بالإنجازات التي حققتها مع النادي الأهلي، وتمكنت أن أساهم بالفوز بجميع البطولات وعلى رأسها الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، وأشاهد الميداليات كل صباح من أجل الإحتفال بالإنجازات التي وصلت إليها، وينقصني فقط الفوز ببطولة كأس العالم للأندية مع الفريق".

وواصل "قبل تواجدي مع النادي الأهلي، كنت أعلم أنني سأفوز بأقصى عدد من البطولات، فأنا شخص إيجابي وأعطي كل شئ من أجل الفوز بالبطولات والمباريات، ولدي حماس كبير للوصول لهذه الإنجازات، وهذه البطولات سعيد بها للغاية".

واختتم "أحب جميع المداليات التي فزت بها مع النادي الأهلي، ولا أفضل ميدالية عن الأخرى، وهم الأفضل في حياتي وكل بطولة لها طابع خاص وبمجهود كبير".