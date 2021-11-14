فيديو- مساء dmc.. رامى رضوان يكشف تفاصيل مشاركة مصر بمؤتمر باريس لدعم ليبيا

جدة - نرمين السيد - وظهر رامى رضوان، موفد قناة dmc من باريس، مؤكدا أن المؤتمر فى غاية الأهمية لأنه قد يكون آخر مؤتمر لدعم ليبيا قبل إجراء الانتخابات الليبية.
وقال رضوان، إن الرئيس شدد خلال كلمته بالمؤتمر على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق على هذا الرأى من قبل القادة الحاضرين للمؤتمر، ولكن لم يتم الإشارة إلى آليات تنفيذ ذلك.
وأوضح رضوان، أن هناك توافقا دوليا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها ديسمبر المقبل.
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