فيديو .. علاء يوسف لـ مساء dmc : فرنسا تتابع النهضة التى تحدث فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف يوسف، خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء dmc"، أن المؤتمر أكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد، وإخراج المرتزة بشكل كامل من ليبيا.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية وشهدت طفرة كبيرة فى السنوات الماضية، مؤكدا أن الجانب الفرنسى يتابع باهتمام شديد النهضة التى تحدث فى مصر ومبادئ الجمهورية الجديدة.
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