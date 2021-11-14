فيديو .. محافظ أسوان لـ مساء dmc : «مش متعودين نشوف السيول دى فى المحافظة»

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc إن هناك 503 مصابين بلدغات العقارب بسبب الطقس السىء، وجميع المصابين بلدغات العقارب تلقوا العلاج اللازم وخرجوا من المستشفيات.
وأكد، أن مخرات السيول ساهمت بشكل كبير فى تخفيف خسائر الطقس بأسوان، موجها الشكر لوزارة الرى على الجهد المبذول فى رفع المياه.
وتابع: "مش متعودين نشوف فى أسوان سيول بالشكل ده، ورئيس الوزراء يتابع الموقف فى أسوان أول بأول".
وأشار إلى أن هناك 5 منازل فقط تضررت من الطقس السىء بأسوان.
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