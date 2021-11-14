«آخر اليوم».. متحدث الزراعة: مصر الأولى عالميًا فى إنتاج التمور

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية علا سمير ببرنامج "آخر اليوم" المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم السبت، أن مصر تقدم الكثير من الأصناف فى التمور، فالنخيل من المحاصيل التى ستكون لها ريادة وسط تغير الظروف المناخية، كما يتطلب إنتاج التمور إنشاء معمل أنسجة لاستخراج منتج عالٍ الجودة.

وذكر القرش أن مركز بحوث الصحراء يمثل أحد أجنحة البحث العلمى فى التنمية الزراعية المستدامة، فهو يقدم مواد وتقاوى تستطيع تحمل الاضطرابات المناخية الصعبة، كما أن المركز يبذل جهودًا كبيرة لتحديد الأماكن الصالحة للزراعة، كما أن هناك تنسيق بين أجهزة الوزارة لتوعية الفلاح المصرى ليتألقم مع الظروف المناخية المختلفة.