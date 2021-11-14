فيديو - مساء dmc .. تعرف على حالات تعليق الدراسة مع سوء الطقس

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما عرضه البرنامج، فإن حالات تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات جاءت أبرزها عند حدوث سيول شديدة بالمحافظة ويكون القرار من المحافظ.
كما أنه يجب إغلاق الفصل لمدة أسبوعين عند حدوث أكثر من إصابة بكورونا خلال أسبوعين، وبعدها غلق المدرسة لمدة 14 يوما إذا استلزم الأمر.
وفى وقت سابق، كشف محافظ أسوان، أشرف عطية، آخر تطورات تبعات الطقس السىء الذى ضرب المحافظة أمس وتسبب فى إصابة عدد من المواطنين، إلى جانب تضرر عدد من المنازل.
وقال المحافظ، لـ برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc إن هناك 503 مصابين بلدغات العقارب بسبب الطقس السىء، وجميع المصابين بلدغات العقارب تلقوا العلاج اللازم وخرجوا من المستشفيات.
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