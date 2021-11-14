فيديو .. الأرصاد : طقس أسوان غير المعتدل بسبب قدوم منخفض السودان

جدة - نرمين السيد - وقال شاهين، فى مداخلية هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، إن حالة عدم الاستقرار فى الأرصاد جاءت نتيجة قدوم منخفض السودان الموسمى.
وأكد، أن الأمور بدأت فى التحسن تدريجيا واليوم ستنتهى حالة عدم الاستقرار فى الجو سواء فى أسوان أو المناطق المجاورة لها.
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