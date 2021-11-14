/661120/ميشيل-يانكون-أتمنى-الفوز-بكأس-العالم-للأندية-مع-الأهلي-وجمهور-الأهلي-راقي

أكد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، أنه يتمنى الفوز ببطولة كأس العالم للأندية مع الفريق والحصول على الميدالية الذهبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة وصعبة للغاية، وليس من السهل الفوز بها لأنها تجمع أبطال كل قارات العالم، ويكفى أن تشيلسي الإنجليزي سيكون متواجد في هذه النسخة، ومن الممكن أن نلتقي بهم خلال مشوار البطولة".

وزاد "أنا شخص إيجابي وأسعى للفوز ببطولة كاس العالم للأندية، وهناك منافسة كبيرة للغاية للظفر بهذه الكأس، وسيكون هناك شرف كبير الفوز بهذه البطولة للأهلي وللقلعة الحمراء، وسعيد بالعلاقة الجيدة مع جماهير الأهلي".

وتابع "أشكر مشجعي النادي الأهلي، فهم دائما يقدموا لي الدعم وهم أشخاص إيجابيين، وفخورين بشكل مستمر بحراس مرمى الفريق وبالمدربين، وعندما أقابلهم في الشوارع يتحدثوا بشكل جيد عن المباريات والحراس".

واختتم "يجمعني مع المشجعين ذكريات كثيرة، وخلال 24 سنة تدريب، فأنا أتفهم ردود أفعال الجماهير سواء الإيجابية أو السلبية وأحترم الجميع، ولم أتعرض لأي موقف سئ من الجماهير وهم يتفهموا هذا الأمر بشكل جيد".

ميشيل يانكون: الأهلي فريق بطولات بشكل مستمر.. ولدينا أفضل حراس في مصر

أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، أنه سعيد للغاية بفوز الفريق في مباراة الديربي أمام الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "مباراة القمة أمام الزمالك لها طابع خاص والفوز بخمسة أهداف نتيجة جيدة وكبيرة للغاية، نظرا لأنها أمام الغريم التقليدي للنادي الأهلي وسعيد بهذا الفوز الكبير والمباراة لم تكن سهلة".

وزاد "سعيد للغاية بالإنجازات التي حققتها مع النادي الأهلي، وتمكنت أن أساهم بالفوز بجميع البطولات وعلى رأسها الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، وأشاهد الميداليات كل صباح من أجل الإحتفال بالإنجازات التي وصلت إليها، وينقصني فقط الفوز ببطولة كأس العالم للأندية مع الفريق".

ميشيل يانكون

وواصل "قبل تواجدي مع النادي الأهلي، كنت أعلم أنني سأفوز بأقصى عدد من البطولات، فأنا شخص إيجابي وأعطي كل شئ من أجل الفوز بالبطولات والمباريات، ولدي حماس كبير للوصول لهذه الإنجازات، وهذه البطولات سعيد بها للغاية".

واختتم "أحب جميع المداليات التي فزت بها مع النادي الأهلي، ولا أفضل ميدالية عن الأخرى، وهم الأفضل في حياتي وكل بطولة لها طابع خاص وبمجهود كبير".