ميشيل يانكون: مصطفى شوبير سيكون مستقبل حراسة الأهلي.. والشناوي بلا منافس

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أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، أن حراس الفريق الشباب سعيد بالعمل معهم داخل الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "حراس مرمى الأهلي الشباب جيدين للغاية ولدينا مصطفى شوبير وحمزة علاء، ويتعلموا بشكل جيد ويتعلموا من الحراس الكبار بشكل مستمر، وهناك في أوروبا حراس يظهروا في الفريق الأول بعم 16 سنة".

وزاد "مصطفى شوبير سيكون مستقبل النادي الأهلي، بجانب حمزة علاء حارس جيد، وهناك حراس أخرين في الشباب يعملوا بشكل جيد للغاية، وأتعامل مع جميع الحراس بشكل جيد والجميع جاهز لحماية عرين النادي الأهلي".

وواصل "أثق في حراس النادي الأهلي الحاليين، ولا نحتاج للتعاقد مع حراس جدد، وأرى من الجميع التطور وهو ما أريده داخل الفريق، ومصر بها حراس مميزين وإذا كان هناك حارس موهوب سنقوم بالتعاقد معه، والحراس الحاليين لدينا لديهم الموهبة الكبيرة والجودة".

وتابع "التنافس الشريف داخل النادي الأهلي هو الأساس، ولا توجد أي غيرة من الحراس ولهذا لا تحدث أي أزمات أو مشاكل بين الحراس، وأتعامل مع الجميع بشكل جيد، حتى في حال عدم التوفيق أقوم بالتحدث عن السلبيات بشكل هادي وليس تجريح".

واختتم "أبحث دائما على ما يساعد حراس مرمى الأهلي، وتوجد تمرينات جديدة في عالم تدريب حراس المرمى، ومحمد الشناوي الحارس الأول في مصر حاليا والجميع يعرف ذلك ولا يوجد من ينافسه في هذا المركز، ونسعى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للمساعدة في التدريبات".

ميشيل يانكون: أتمنى الفوز بكأس العالم للأندية مع الأهلي.. وجمهور الأهلي راقي

أكد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، أنه يتمنى الفوز ببطولة كأس العالم للأندية مع الفريق والحصول على الميدالية الذهبية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة وصعبة للغاية، وليس من السهل الفوز بها لأنها تجمع أبطال كل قارات العالم، ويكفى أن تشيلسي الإنجليزي سيكون متواجد في هذه النسخة، ومن الممكن أن نلتقي بهم خلال مشوار البطولة".

وزاد "أنا شخص إيجابي وأسعى للفوز ببطولة كاس العالم للأندية، وهناك منافسة كبيرة للغاية للظفر بهذه الكأس، وسيكون هناك شرف كبير الفوز بهذه البطولة للأهلي وللقلعة الحمراء، وسعيد بالعلاقة الجيدة مع جماهير الأهلي".

مصطفى شوبير ومحمد الشناوي

وتابع "أشكر مشجعي النادي الأهلي، فهم دائما يقدموا لي الدعم وهم أشخاص إيجابيين، وفخورين بشكل مستمر بحراس مرمى الفريق وبالمدربين، وعندما أقابلهم في الشوارع يتحدثوا بشكل جيد عن المباريات والحراس".

واختتم "يجمعني مع المشجعين ذكريات كثيرة، وخلال 24 سنة تدريب، فأنا أتفهم ردود أفعال الجماهير سواء الإيجابية أو السلبية وأحترم الجميع، ولم أتعرض لأي موقف سئ من الجماهير وهم يتفهموا هذا الأمر بشكل جيد".