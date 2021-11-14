تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية فى مساء dmc

جدة - نرمين السيد - وقالت دينا عبد السلام خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء dmc"، إن زواج الأقارب هو السبب الأبرز للإصابة بأى مرض من أمراض التمثيل الغذائى، مشيرة إلى أن هذه الأمراض ينتج عنها تشجنات وارتفاع فى درجات الحرارة وغيرها من الأعراض.

وأوضحت، أن المبادرة الرئاسية لرعاية أبناء مصر جاءت بهدف الكشف عن أمراض التمثيل الغذائى وتقديم نصائح للأزواج لتوعيتهم منها وكيفية تفاديها، مشيرة إلى أنهم يتواصلون مع جميع المستشفيات.