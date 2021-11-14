فيديو - يوسف لـ مساء dmc : كلمة الرئيس فى مؤتمر دعم ليبيا لاقت ترحيبا كبيرا

جدة - نرمين السيد - وقال يوسف، فى لقاء خاص ببرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أن رئيس الاتحاد الإفريقى استعان فى كلمته بمقتطفات من كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر، مشيدا بما تضمنته الكلمة من رسائل.
وأكد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المؤتمر لاقت ترحيبا كبيرا من المشاركين فى المؤتمر.
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