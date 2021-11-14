جدة - نرمين السيد - واختتمت الدار منشورها بهاشتاج لو_كان_الرسول_بيننا، إذ أكدت أن مواقف القرآن من إيذاء الرسول كالأتى: 1. اصبر واعتبر. 2. اصبر والزم التسبيح والذكر. 3. اصبر وأمهلهم. 4. اصبر بلزوم العمل الصالح. 5. اصبر واثبت على الحق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الإفتاء تعلق على الإساءة للرسول بمواقف من القرآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.