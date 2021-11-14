فيديو .. أستاذ علوم سياسية لـ مساء dmc : ليبيا قضية أمن قومى بالنسبة لمصر

جدة - نرمين السيد - وقال كمال خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء dmc"، إن ليبيا تعتبر قضية أمن قومى بالنسبة لمصر، مؤكدا أن هناك تاريخا مشتركا يمتد عبر مئات السنين. وأضاف، أن هناك توافقا دوليا بخصوص استقرار ليبيا والمنطقة، وجوهر المشكلة فى ليبيا تواجد قوات أجنبية ومرتزقة بعد الإطاحة بنظام القذافى. وتابع: "لابد من إعادة بناء المؤسسات بعد الانتخابات وخروج المرتزقة قبل الانتخابات حتى لا تفسد العرس الانتخابى".

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