بدء التجارب السريرية للقاح المصرى كوفى فاكس ضد كورونا اليوم

جدة - نرمين السيد - يعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم فى مؤتمر صحفى، بدء التجارب السريرية للقاح المصرى (كوفى فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومى للبحوث.





وكان مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث قد بدأ، منذ بدء ظهور فيروس كورونا المستجد فى مصر، التجارب لإنتاج لقاح مصرى ضد فيروس كورونا خاصة وأن المركز نجح من قبل فى إنتاج لقاح انفلونزا الطيور.

وبالفعل تم التوصل إلى إنتاج اللقاح وتمت تجربته على حيوانات التجارب وأثبت فعاليته الشديدة ودرجة أمانه، حيث يحتوى على 4 بروتينات لفيروس كورونا، ما يعطى استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس.