بدء التجارب السريرية للقاح المصرى كوفى فاكس ضد كورونا اليوم

وكان مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث قد بدأ، منذ بدء ظهور فيروس كورونا المستجد فى مصر، التجارب لإنتاج لقاح مصرى ضد فيروس كورونا خاصة وأن المركز نجح من قبل فى إنتاج لقاح انفلونزا الطيور.
وبالفعل تم التوصل إلى إنتاج اللقاح وتمت تجربته على حيوانات التجارب وأثبت فعاليته الشديدة ودرجة أمانه، حيث يحتوى على 4 بروتينات لفيروس كورونا، ما يعطى استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس.
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