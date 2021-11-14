فيديو - مساء dmc يكشف أهداف إطلاق الجمعية المصرية لأورام الإناث

جدة - نرمين السيد - وقالت نهى طلعت، أمين الجمعية المصرية لأورام الإناث، إن إطلاق الجمعية جاء لدعم الجهود الرسمية وتوحيد العمل المجتمعى لخدمة صحة المرأة المصرية. وأوضحت الدكتورة نعمات حجازى، أستاذ مساعد علاج الأورام بجامعة الإسكندرية، إن الجمعية تقدم أكثر من خدمة، أهمها الكشف المبكر عن أورام الإناث، إلى جانب التوعية بخطورة المرض.

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