معتدل نهارا بارد ليلا .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره، وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كما تشهد مناطق السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد "السلوم ومطروح وأسوان وأبوسمبل"، أمطار خفيفة على فترات متقطعة 30% تقريبا. وتشهد مناطق من سلاسل البحر الأحمر "حلايب وشلاتين ومرسى علم"، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة 50% تقريبا.

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