/661123/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات هامة فى مختلف ملاعب العالم مواجهة إسبانيا ضد السويد فى تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم. وبرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كرواتيا ضد روسيا الساعة الرابعة عصرا مالطة ضد سلوفاكيا الساعة الرابعة عصرا سلوفينيا ضد قبرص الساعة الرابعة عصرا أرمينيا ألمانيا في تمام الساعة السابعة مساء ليشتنشتاين رومانيا في تمام الساعة السابعة مساء مقدونيا الشمالية ضد يسلندا في تمام الساعة السابعة مساء إذربيجان ضد قطر قي تمام الساعة السابعة مساء لوكسمبرج ضد إيرلندا الساعة العاشرة إلا ربع البرتغال ضد صربيا الساعة العاشرة إلا ربع اليونان ضد كوسوفو الساعة العاشرة إلا ربع إسبانيا ضدالسويد الساعة العاشرة إلا ربع مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا زمبابوي أمام إثيوبيا في تمام الساعة الثالثة عصرا جمهورية الكونغو أمام بنين الساعة الثالثة عصرا مدغشقرأمام تنزانيا الساعة الثالثة عصرا مالي أمام أوغندا الساعة السادسة مساء غانا أمام منتخب جنوب إفريقيا الساعة التاسعة مساء السنغال أمام نظيرة الكونغو الساعة التاسعة مساء

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