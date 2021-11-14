/661124/موعد-مباراة-إسبانيا-والسويد-في-تصفيات-كأس-العالم-2022

يدخل منتخب إسبانيا مباراته اليوم الأحد أمام منتخب السويدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة عن المجموعة الثانية فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل إسبانيا المتوقع:

في حراسة المرمي: أوناي سيمون جوردي ألبا – باو توريس – لابورت – داني كارباخال كوكي – سيرجيو بوسكيتس – جافي سارابيا – ألفارو موراتا – داني أولمو.

مجموعة منتخب السويد لتصفيات كأس العالم

وتتصدر السويد المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن إسبانيا، ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل بينما ينتقل أصحاب المركز الثاني إلى ملحق.

تصريحات مدرب السويد

وقال أندرسون في بيان "لدي تطلعات كبيرة في أنه سيتمكن من مساعدتنا، تواصلنا كثيرا وهو حريص جدا على الانضمام للمنتخب الوطني ومن الجيد لنا بالطبع أن نحظى بلاعب بارع مثله وبكل ما يملكه من خبرة في مثل هذا الموقف الحساس".

واختير فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد بالتشكيلة أيضا رغم تعرضه لكدمة في مران أمس الإثنين.

وتلعب السويد ضد جورجيا في باتومي يوم 11 نوفمبر الجاري قبل مواجهة إسبانيا في ختام المجموعة في إشبيلية بعد ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن حصد منتخب فرنسا بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما تغلب على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ونجح رفاق كريم بنزيما من قلب النتيجة بعد التأخر بهدف نظيف في منتصف الشوط الثاني، جاء عن طريق أورايازابال مع مطلع الدقيقة 65.

ثم نجح كريم بنزيما مع مطلع الدقيقة 67 أن يسجل هدف التعادل سريعا ليعود اللقاء لنقطة الصفر من جديد بحثا عن الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق تمكن كيليان مبابي أن يحرز الهدف الثاني وحسم اللقاء واللقب للفرنسيين.

وحاول منتخب إسبانيا أن يعود بالنتيجة ولكن تمكن هوجو لوريس حارس فرنسا والذي تصدى لهدفين محققين.

وبذلك تتمكن فرنسا أن تضيف لقب دوري الأمم الأوروبية، بجانب كأس العالم 2018.