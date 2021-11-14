وزارة النقل تعلن غلق عدد من الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل، غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة وهى طرق (مرسى علم/ القصير و قفط/ القصير وقنا/ الأقصر الصحراوى الشرقى) وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الهيئة للحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة السيول التى تتسبب فى صعوبة السير على هذه الطرق وخاصة فى ظل الأحوال الجوية غير المستقرة.





وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل كامل الوزير وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الإنقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكدت الهيئة العامة للطرق والكبارى، انتشار وتواجد مجموعات الإنقاذ والطوارئ والصيانة لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء فى حالة تتضررها نتيجة السيول.

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