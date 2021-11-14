وزارة النقل تعلن غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة

في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم
غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة وهي طرق (مرسى علم/ القصير و قفط/ القصير وقنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي) وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة للحفاظ على ارواح المواطنين نتيجة السيول التي تتسبب في صعوبة السير على هذه الطرق وخاصة في ظل الاحوال الجوية الغير مستقرة بالمحافطة
وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على انتشار وتواجد مجموعات الانقاذ والطوارئ والصيانة لإستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء في حالة تتضررها نتيجة السيول
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