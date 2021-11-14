وزير الخارجية يشارك في منتدى ”صير بني ياس” بالإمارات العربية المتحدة

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 14 نوفمبر 2021، في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة الوزير شكري في الدورة الحالية لهذا المحفل الهام تأتي في إطار الحرص على مواصلة تبادُل الرؤى والتشاور مع كبار المسئولين وقادة الفكر بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة؛ وذلك على ضوء ما يوفره هذا المنتدى غير الرسمي من مساحة للنقاش والعصف الذهني وبلورة الأفكار إزاء أبرز التحديات الآنية والمستقبلية وسبل حلحلة الأزمات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.
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