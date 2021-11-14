/661125/موعد-مباراة-كرواتيا-ضد-روسيا-بتصفيات-أوروبا-المؤهلة-لكأس-العالم

يدخل منتخب كرواتيا مباراته اليوم الأحد أمام نظيرة روسيا ، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب "ماكسيمير ستاديون"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحتل منتخب كرواتيا وصافة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب روسيا المتصدر، ولا بديل أمام منتخب كرواتيا سوى تحقيق الفوز للتأهل المباشر للمونديال، وأي نتيجة أخرى ستلقى به إلى الملحق الأوروبي.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة نهائية بين كرواتيا وروسيا، هذه هي أهم لكرواتيا منذ كأس العالم 2018، لا نطيق الانتظار كلاعبين ".

ويسعى منتخب كرواتيا إلى التأهل لكأس العالم من أجل تكرار انجاز النخسة الماضية من كأس العالم، حين حصل على الوصافة لأول مرة في تاريخه، بالخسارة أمام فرنسا (بطل العالم) في المباراة النهائية 4-2.

وكان منتخبا كرواتيا وروسيا قد التقيا في ربع نهائي كأس العالم الماضية، في الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح.

مجموعة منتخب السويد لتصفيات كأس العالم

وتتصدر السويد المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن إسبانيا، ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل بينما ينتقل أصحاب المركز الثاني إلى ملحق.

تصريحات مدرب السويد

وقال أندرسون في بيان "لدي تطلعات كبيرة في أنه سيتمكن من مساعدتنا، تواصلنا كثيرا وهو حريص جدا على الانضمام للمنتخب الوطني ومن الجيد لنا بالطبع أن نحظى بلاعب بارع مثله وبكل ما يملكه من خبرة في مثل هذا الموقف الحساس".

واختير فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد بالتشكيلة أيضا رغم تعرضه لكدمة في مران أمس الإثنين.

وتلعب السويد ضد جورجيا في باتومي يوم 11 نوفمبر الجاري قبل مواجهة إسبانيا في ختام المجموعة في إشبيلية بعد ثلاثة أيام.