/661126/تعرف-على-موعد-مباراة-البرتغال-ضد-صربيا-فى-تصفقيات-كأس-العالم-2022

يخوض منتخب البرتغال مواجهة نارية أمام نظيره الصربى، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ألجارفي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات كأس العالم أوروبا

البرتغال - 17 نقطة

صربيا - 17 نقطة

لوكسمبورج - 9 نقاط

جمهورية أيرلندا - 6 نقاط

أذربيجان - نقطة واحدة.

الجدير بالذكر ان حقق المنتخب البرتغالي الفوز على لوكسمبرج، بنتيجة خمسة أهداف دون رد في لقاء الجولة الثامنة من منافسات دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل التهديف بالمباراة، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، وأكد بالثاني أيضاً في الدقيقة الـ 13 من عمر اللقاء، وجاء الهدفين من خلال ركلتي جزاء.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث بالمباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة وسجل جواو يلينيا الهدف الرابع في اللقاء في الدقيقة الـ 69، وعاد كريستيانو رونالدو بالهدف الثالث له في اللقاء، والخامس في المباراة لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أغلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات.

ومن الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.