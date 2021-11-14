/661127/موعد-مباراة-ألمانيا-ضد-أرمينيا-فى-تصفيات-أوروبا-المؤهلة-لنهائيات-كأس-العالم-2022

يستعد منتخب ألمانيا لمباراته اليوم الأحد أمام نظيرة أرمينيا، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً ، على ستاد "ريبابليكان ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ألمانيا المتوقع

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: هوفمان، جينتر، روديجر، راوم.

الوسط: نيوهاوس، جوريتزكا؛ رويس، مولر، ساني.

الهجوم: نميتشا.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقوم قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بنقل المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا

كرواتيا ضد روسيا الساعة الرابعة عصرا

مالطة ضد سلوفاكيا الساعة الرابعة عصرا

سلوفينيا ضد قبرص الساعة الرابعة عصرا

أرمينيا ألمانيا في تمام الساعة السابعة مساء

ليشتنشتاين رومانيا في تمام الساعة السابعة مساء

مقدونيا الشمالية ضد يسلندا في تمام الساعة السابعة مساء

إذربيجان ضد قطر قي تمام الساعة السابعة مساء

لوكسمبرج ضد إيرلندا الساعة العاشرة إلا ربع

البرتغال ضد صربيا الساعة العاشرة إلا ربع

اليونان ضد كوسوفو الساعة العاشرة إلا ربع

إسبانيا ضدالسويد الساعة العاشرة إلا ربع

مجموعة منتخب السويد لتصفيات كأس العالم

وتتصدر السويد المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن إسبانيا، ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل بينما ينتقل أصحاب المركز الثاني إلى ملحق.

تصريحات مدرب السويد

وقال أندرسون في بيان "لدي تطلعات كبيرة في أنه سيتمكن من مساعدتنا، تواصلنا كثيرا وهو حريص جدا على الانضمام للمنتخب الوطني ومن الجيد لنا بالطبع أن نحظى بلاعب بارع مثله وبكل ما يملكه من خبرة في مثل هذا الموقف الحساس".

واختير فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد بالتشكيلة أيضا رغم تعرضه لكدمة في مران أمس الإثنين.

وتلعب السويد ضد جورجيا في باتومي يوم 11 نوفمبر الجاري قبل مواجهة إسبانيا في ختام المجموعة في إشبيلية بعد ثلاثة أيام.