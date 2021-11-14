وزير الخارجية يشارك فى منتدى «صير بنى ياس» بالإمارات

جدة - نرمين السيد - يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، فى فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى "صير بنى ياس" السنوى، والذى تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.





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