الطرق والكبارى: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الأحد - أن هذه الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الهيئة، تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة السيول التى تتسبب فى صعوبة السير على هذه الطرق وخاصة فى ظل الأحوال الجوية غير المستقرة بعدد من المحافظات.
وأكدت الهيئة العامة للطرق والكبارى، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر، فضلا عن انتشار وتواجد مجموعات الإنقاذ والطوارئ والصيانة لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء فى حالة تضررها نتيجة السيول.
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