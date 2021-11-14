السكة الحديد : تعديل وزيادة تركيب قطاري ( 652 / 653 )...

في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب - تعلن الهيئة تعديل وزيادة تركيب قطاري ( 652 / 653 ) ركاب محرم بك / الحمام والعكس ليصبح عدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر" وذلك اعتبارا من يوم 15/11/202 وتسعي الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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