/661131/الأرصاد-تحذر-من-انخفاض-درجات-الحرارة-وسقوط-أمطار

حالة الطقس اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الأرصاد الجوية اليوم، خاصة بعد تلك الطوارئ الجوية التى حدثت فى أسوان.

دوت الخليج

درجات الحرارة فى المحافظات

وكانت مدينة أسوان قد شهدت أمس حالة ممن الاضطراب الشديد ففى حالة الطقس، ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة وأيضًا خروج المئات من الحيوانات الزاحفة.

ويسعى المواطنين الاطمئنان على حالة الطقس اليوم، لتحديد الأوقات الأنسب للخروج ولمعرفة نوعية الملابس.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم منخفضة نسبيًا مع احتمال سقوط أمطار.

درجات الحرارة فى المحافظات

وإليكم درجات الحرارة فى المحافظات المختلفة:-

توقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 20 درجة.