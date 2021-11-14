استقرار فى أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم

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أسعار الخضروات والفاكهة، محل اهتمام الكثير من المواطنين خاصة فى ظل تضخم الأسعار عالميًا وتأثر السوق المصري بذلك.
دوت الخليج
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
ورصد موقع دوت الخليج، أسعار السوق المحلي اليوم الأحد حيث شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالًا نسبيًا على معظم الأخضروات الاستراتيجية التى تستخدم دائمًا على مائدة الطعام.
ونرصد فى السطور التالي أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، وإليكم التفاصيل فى السطور التالية:-
استقرار فى أسعار الخضروات اليوم
وفى سوق الجملة سجلت البطاطس مستوى يتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات، بينما سجلت أسعار الطماطم مستويات 1.5 - 3 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكوسة يتراوح بين 2.5- 5 جنيهات للكيلو وفق سعر الجملة.
وبالنسبة لأسعار الفلفل الألوان فقد وصل لـ 3-5.5 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 4-6 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3.5 - 5.5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو والملوخية من 1.5 إلي 3.5 جنيها.
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