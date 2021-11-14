اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية..اليوم

/661132/اقتصادية-النواب-تناقش-مشروع-قانون-بشأن-تنظيم-منح-حقوق-امتياز-العلامات-التجاريةاليوم

تستأنف اللجان النوعي بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعها برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير، لوزير التعليم العالي، ووزيرة الثقافة، بشأن أوجه التعاون المشترك بين مصر والدول العربية في حماية اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل انتشار اللغات الاجنبية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية الخطة والموزانة وتستعرض لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي، النتائج الاجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والملاحظات العامة حول الحساب الختامي، وكذلك استعراض العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2020/2021 . الشئون الاقتصادية وتناقشش لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب احمد سمير، نظر مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرون، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية من حيث المبدأ، بلاشتراك مع مكتبي لجنتي الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية. لجنة الشئون الافريقية وتعقد لجنة الشئون الافريقية اجتماعها برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، "بشأن الاهتمام باكتشاف المواهب الرياضية الافريقية".

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