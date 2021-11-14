توجيهات السيسى بإعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان: "توجيهات رئاسية بإعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية.. مدبولى: إنشاء مدينة السويس الجديدة.. وخطة لرفع كفاءة الأحياء القديمة"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسى بضرورة إعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية بمحافظة السويس من أجل اللحاق بركاب التنمية على غرار ما يحدث فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يتابع مع محافظ السويس، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى بالمحافظة، التى تعد بداية لعملية التنمية بها.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته أمس بمحافظة السويس، للحديث عن المشروع الكبير الذى وجه الرئيس السيسى بإطلاقه، وهو المشروع الخاص بإنشاء مدينة السويس الجديدة التى بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إقامة مرحلتها الأولى.. مشيرا إلى أن كل ذلك يأتى فى إطار توفير سكن ملائم لأهالينا فى محافظة السويس.

وأوضح مدبولى أن زيارته لمحافظة السويس لها أهمية كبيرة، قائلا: "كان المواطن فى محافظة السويس يشكو دائما من أنها لا تنال الاهتمام الكافى، وأنه لا يوجد تركيز على أعمال التنمية والتطوير بها كما هو الحال فى المحافظات الأخرى، وكانت المحافظة كذلك محل مقارنة مع محافظات إقليم قناة السويس المجاورة".

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع المرافق والبنية الأساسية، وعلى وجه الخصوص مشروعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.. وقال إنه طلب من المحافظ وضع خطة طموحة لرفع كفاءة كل الأحياء السكنية القديمة القائمة داخل مدينة السويس.

وأشار إلى أنه، خلال زيارته السابقة للسويس، كان يوجد تحد فيما يعرف بـ"مناطق الجمعيات" التى أقامتها الجمعيات التعاونية من خلال إنشاء عمارات سكنية بها، والتى للأسف لم يكن قد تم استكمال شبكات البنية الأساسية لها، فتم التوجيه باستكمال أعمال هذه الشبكات بالتعاون مع المحافظة عبر إدخال جميع ما تحتاج إليه منظومة البنية الأساسية فيها، ورصف الشوارع ورفع كفاءتها.

وتحت عنوان: (رئيس هيئة الأنفاق لـ "الأهرام": إطلاق خدمة قطار العاصمة الإدارية مطلع العام المقبل).. نشرت الصحيفة تصريحات خاصة للدكتور عصام والى رئيس هيئة الأنفاق، والتى أكد خلالها أن التشغيل التجريبى لقطار "العاصمة الإدارية ــ عدلى منصور" سيبدأ مع نهاية ديسمبر المقبل على أن يتم إطلاق الخدمة أمام جمهور المواطنين مع مطلع العام الجديد.

وقال والى إن التشغيل التجريبى يشمل تسيير قطارات منتظمة دون ركاب، على امتداد الخط، موضحا أنه يتم حاليا تجارب منفردة على شبكة القضبان ومنظومة الإشارات الخاصة بأجهزة التحكم الإلكترونى التى تحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة وربط ذلك بالمحطات.

وأضاف أن هذه التجارب تخضع لمواصفات دولية، موضحا أهمية هذا المشروع الذى يربط شرق القاهرة مع التجمعات العمرانية الجديدة التى تضم مدن العبور والشروق وبدر والمستقبل.. لافتا إلى أن المشروع يشمل تفريعتين فى مدينة بدر، الأولى تتجه شمالا ناحية مدينة العاشر من رمضان والثانية تتجه جنوبا إلى العاصمة الإدارية وهو ما يعنى أن الراكب الذى يبدأ الرحلة من محطة عدلى منصور فى مدينة السلام والمتجه إلى العاصمة الإدارية، سيركب قطارا آخر غير المتجه إلى العاشر والعكس أيضا.

وأشار إلى أن أهمية هذا الخط تكمن فى أنه يربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور المركزية، حيث يمتد هذا الخط إلى إمبابة والمهندسين وجامعة القاهرة مرورا بمناطق النزهة والألف مسكن ومصر الجديدة والعباسية والعتبة والإسعاف وماسبيرو والزمالك والكيت الكات، ويتقاطع ذلك أيضا مع الخطين الأول (المرج ـ حلوان) فى محطة جمال عبد الناصر والثانى (شبرا الخيمة - المنيب) فى محطة العتبة وهو ما يمكن الراكب لأول مرة من الانتقال عبر شبكة متكاملة من الخطوط السريعة داخل القاهرة الكبرى وخارجها.

وتحت عنوان: "السيسى يختتم زيارته لفرنسا بعد المشاركة فى مؤتمر باريس حول ليبيا".. ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عاد، مساء أمس السبت، إلى أرض الوطن، بعد زيارة لفرنسا؛ شارك خلالها فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى حرص على المشاركة فى هذا المؤتمر الدولى المهم، فى ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر وفرنسا، والتنسيق المستمر بين قادة الدولتين فيما يخص الملف الليبى، بالإضافة إلى دور مصر المحورى فى دعم المسار السياسى فى ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائى والإقليمى والدولى.

وأوضحت "الأخبار" أن الرئيس السيسى حرص أيضا، خلال تواجده فى العاصمة الفرنسية باريس، على عقد مجموعة من اللقاءات مع كبار المسئولين بفرنسا وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه؛ حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، كما شهدت مباحثات الزعيمين تأكيدا فرنسيا بأهمية الدور والرؤية المصرية لحل أزمات الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأزمة الليبية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان: "مصر تتألق على خريطة الذهب العالمية" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض صناع وتجار الذهب والذى يقام يومى 18 و19 ديسمبر المقبل تحت عنوان: "المشروع القومى لمدينة الذهب الفرص والتحديات"، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس لتنفيذ هذا المشروع القومى العملاق بالعاصمة الإدارية الجديدة والمساهمة فى النهوض بهذا القطاع الحيوى.

وأكد الوزير أنه سيتم استعراض آليات تنفيذ المشروع القومى لإنشاء مدينة الذهب، والفرص الاستثمارية المتاحة للصناع والتجار للمساهمة فى المشروع الـقـومى، كما سيتم عـرض المخطط التفصيلى المقترح تنفيذه من قبل الحكومة. مشيرا إلى أنه سيبحث خلال المؤتمر النهضة بصناعة الذهب المصرية وجعلها على الخريطة العالمية وفتح أبواب التصدير، فضلا عـن مناقشة مشاكل الصناع والتجار وسماع مقترحاتهم للعمل على حلها بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لهذه الصناعة الهامة.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان: "ليبيا تتمسك بالدعم الدولى لإجراء الانتخابات فى موعدها" إلى مواصلة ردود الأفعال الدولية، الداعمة لمؤتمر باريس الدولى من أجل ليبيا، الذى ضم قادة مصر وفرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكى، الذى استهدف تعزيز الدعم الدولى للانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، وكذلك جهود إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأكدت مصر ضرورة التوافق حول المصلحة العامة الليبية وإجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة، مع الالتزام بخروج جميع العناصر الأجنبية من الأراضى الليبية.

وشدد المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة، فى تصريحات إعلامية، على ضرورة وجود دعم دولى لمسار الانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها فى ديسمبر المقبل، يتمثل بمراقبة وضمان نزاهة العملية الانتخابية.. داعيا الأسرة الدولية إلى التكاتف للتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب فى ليبيا.

وقال حمودة: "عملية الإشراف أمر متعارف عليه دوليا من أجل ضمان وجود أطراف محايدة ليست لديها مصالح مع أحد الأطراف المتنافسة، وهو الأمر الذى نرحب به".

وفى سياق آخر، ذكرت صحيفة "الشروق" تحت عنوان: "التنمية المحلية: تنفيذ 2500 مشروع بـ500 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضى ضمن (مشروعك)"، أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، أكد أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) ساهم خلال شهر أكتوبر فى تنفيذ 2500 مشروع، بقروض 500 مليون جنيه، ووفرت ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن "مشروعك" يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال، من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات وطنية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال (مشروعك) بلغت 21.4 مليار جنيه لتمويل 183 ألف مشروع استثمارى متنوع، ساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 1.2 مليون فرصة عمل، موضحا أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول فى عدد المشروعات بـ 21 ألف مشروع بقروض تقترب من 2.5 مليار جنيه، ثم محافظة سوهاج بـ 19 ألف مشروع بقروض 2.2 مليار جنيه، والبحيرة بـ 19 ألف مشروع بقروض 1.5 مليار جنيه، والدقهلية بـ 15.5 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه، والشرقية بـ 15 ألف مشروع بقروض 2.3 مليار جنيه، وبنى سويف بـ 14 ألف مشروع بقروض 1.5 مليار جنيه.

وشدد الوزير على تذليل كل العقبات أمام الراغبين فى الحصول على قروض من خلال (مشروعك)، موجها بالالتزام بإجراءات التقديم وتقديم الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى والتدريب الفنى والإدارى، بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة (مشروعك)، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم على الاستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.

وتحت عنوان: "الاتصالات: ننفذ مشروعات لاستخدام التكنولوجيا فى مواجهة تحديات كورونا"، اهتمت صحيفة "الوطن" بكلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، فى الجلسة الحوارية الافتراضية بمنتدى باريس للسلام حول "جهود سد الفجوة الرقمية من أجل التعافى الشامل فيما بعد الجائحة"، والتى أكد خلالها أن إجراءات الإصلاح الاقتصادية التى تنفذها مصر كان لها أثارا إيجابية على زيادة قدرة الدولة فى مواجهة التحديات التى تفرضها الجائحة على عدة مستويات.

وأوضح أن جهود الإصلاح هو تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة قطاعات الدولة لتطويع التكنولوجيا فى مجابهة التحديات التى فرضتها الجائحة ومنها التعاون مع وزارة الصحة فى تنفيذ مشروع للتشخيص والعلاج عن بعد وإقامة شراكات فاعلة مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى لإتاحة العملية التعليمية عبر الإنترنت لخدمة 16 مليون طالب، وتم توفير أجهزة "التابلت" لنحو مليون طالب فى الصف الثالث الإعدادى والبدء فى تصنيع "التابلت" بمصر فى سبيل توفيره بأسعار اقتصادية فى متناول الطلبة.