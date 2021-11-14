صور.. بدء العمل بمراكز تلقى اللقاحات بمحطات المترو والقطارات

جدة - نرمين السيد - أعلن القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بدء العمل بمراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع فى تلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدى للجائحة.





وأصدرت الوزارة بيانًا، قالت فيه إن اليوم الأول من بدء العمل بمراكز اللقاح داخل مترو الأنفاق، كان أمس السبت، وشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للتسجيل وتلقى اللقاح، حيث تم تطعيم 500 مواطن خلال الساعات الأولى من خلال مركزى التطعيم المثبتين بمحطة "السادات".

وأكد أنه جار العمل على تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل (السادات، الشهداء والعتبة)، بمعدل مركزين بكل محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز أخرى فى المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة وحلوان).

ولفت البيان إلى أنه تم تخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين لتلقى لقاحات فيروس كورونا داخل محطات المترو، وذلك للتيسير على المواطنين فى التسجيل وتوجيههم على الفور لتلقى اللقاح بالمراكز القريبة فى طريقهم داخل المترو، حيث تم توزيع نقاط التسجيل لتشمل 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، و 15 نقطة تسجيل موزعين على المحطات التبادلية والأكثر كثافة، بالإضافة إلى 12 نقطة تسجيل الخاصة بتسجيل شكاوى المواطنين المربوطة بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وذكر أن عدد الفرق القائمة على مراكز تلقى اللقاح يبلغ 4 من الفرق الطبية ومدخلى البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، مضيفًا أن هذه المراكز تستمر فى العمل لتسجيل وتطعيم المواطنين طوال عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وذلك حرصًا من وزراة الصحة والسكان على التيسير على المواطنين، والتوسع فى تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم إذاعة تسجيل صوتى داخل محطات "مترو الأنفاق" عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك لحث المواطنين على أهمية تلقى اللقاح وتوجيههم إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقى اللقاح.

وتابع أنه سيتم التوسع فى عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا فى كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعًا، وتشمل محطات قطار (رمسيس بالقاهرة، الجيزة، المنيا، قنا، وسيدى جابر بالإسكندرية)، مضيفًا أنه سيتم تثبيت مراكز لتسجيل وتلقى اللقاح أيضًا بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (السراج مول، كايرو فيستيڤال سيتى مول، مول العرب، مول مصر، سراج مول، سيتى ستارز).