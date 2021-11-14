القوى العاملة: تحصيل 768 ألف جنيه مستحقات مصرى توفى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، نجح فى الحصول على مستحقات مواطن مصرى توفى بالرياض، بقيمة بلغت 183 ألفاً و454 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 768 ألفاً و672 جنيها مصريا.





وبدوره، أوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين - فى بيان اليوم الأحد - أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المتوفى "سيف. م. ح.ع" والذى كان يعمل مهندسا ميكانيكيا بشركة استثمارية بالرياض؛ وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. من جهته، قال رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض أحمد رجائى، إن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات المصرى المتوفى بعد تقدم نجله وطلب مساعدته فى تحصيل مستحقات والده المتوفى من الشركة، وبعد التواصل مع إدارة الشركة وتصفية المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة تم تحويل المبلغ من الشركة لحساب نجل المتوفى بمصر مباشرة.

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