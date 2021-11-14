الوزراء: 69% من المواطنين يؤيدون منع دخول الموظفين غير الملقحين لمقار عملهم

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا لرأى المواطنين حول رؤيتهم ومدى تأييدهم لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمنع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم اعتبارا من غد الإثنين.





وأشار 69.5% من المصريين إلى تأييدهم القرار، كما أبدى 2.2% منهم تأييدهم له ولكن بشروط وكان أهمها أن يكون اللقاح فعال وليس له أضرار جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، فيما اعترض عليه 14.1% من المواطنين، ولم يحدد 14.2% من المواطنين رأيهم.

وأيد 62.7% من المواطنين فى نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بداية من 1 ديسمبر القادم، وأيده بشروط 3.1% منهم، فى حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد.

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