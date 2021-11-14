إيراد النهر : أعمال الحماية بشلاتين استوعبت مياه الامطار

- متابعة جاهزية منشآت الحماية من السيول وجسور الترع والمصارف والمحطات ووحدات الطوارئ للتعامل مع موسم الأمطار والسيول

- منشآت الحماية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر تمكنت من حماية الأفراد والمنشآت من أخطار السيول التدميرية

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة ، وموقف إيراد نهر النيل ، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائيه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإستمرار فى رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

ووجه الدكتور عبد العاطى بأن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومتابعة ايراد النهر والإطمئنان على الموقف المائى.

الجدير بالذكر أن محافظتى البحر الأحمر وأسوان قد شهدتا أمطار غزيرة يوم الجمعة الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ بمدن أسوان ونصر النوبة وكوم امبو ومرسي علم ، وقد تمكنت منشآت الحماية التى سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول الناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة ، حيث تتواجد أعمال حماية عبارة عن عدد (٢) بحيرة وعدد (٢) حاجز بوادى حوضين بشلاتين والتى تمكنت من حصاد (٦) مليون متر مكعب من المياه ، وعدد (٥) سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم والتى تصل سعتها الاستيعابية الى (٣) مليون متر مكعب من المياه ، وعدد (١) بحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسي علم ، وعدد (١) قناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم ، مع تطهير مخر السيل فى وادى أبو حمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

وفى محافظة أسوان تم إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لإستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة ، كما نجح سد أبوالريش قبلي بأسوان في حماية قرية أبو الريش من أخطار السيول ، كما أسهمت منشآت الحماية التى تم الإنتهاء منها مؤخرا فى منطقة وادى عبادى فى الحماية من أخطار السيول التدميرية ، بالإضافة للإجراءات التى قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل السراج ١ والسراج ٢ والرديسية قبلي بمدينة ادفو.