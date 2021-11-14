مدير مهرجان أيام قرطاج:«نيللي كريم لم تكن راضية عن تكريمها»

/661138/مدير-مهرجان-أيام-قرطاجنيللي-كريم-لم-تكن-راضية-عن-تكريمها

كشف المخرج السينمائي رضا الباهي مدير مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ32، أن النجمة نيللي كريم كانت مستاءة من مراسم استقبالها وغادرت قبل الموعد المتفق عليه.

دوت الخليج يرصد السر وراء غضب نيللي كريم بمهرجان أيام قرطاجة السينمائية.

مدير مهرجان قرطاجة يكشف عن سبب غضب نيللي كريم

قال الباهي في لقاء له ببرنامج «نجوم» بإذاعة «موزاييك FM»: "نيللي كريم لم تكن راضيّة عن الاستقبال الذي حظيت به عند وصولها إلى مطار تونس، رغم أنه تم استقبالها بالورود، وتواجدت مضيفة في استقبالها، لكن نيللي كانت تفضل أن تكون وزيرة الثقافة أو مدير المهرجان في استقبالها".

وتابع:"كنا متفقين مع نيللي كريم أنها ستبقى لمدة ثلاثة أيام أثناء المهرجان، ولكنها قبل ساعات من وصولها إلى تونس غيرت رأيها، وأخبرتنا أنها لا يمكنها البقاء إلا لمدة 24 ساعة فقط، وغيرت التواريخ المتفق عليها لمجيئها وعودتها، كما أنها أملت علينا بعض الشروط، مثل رفضها مقابلة الصحفيين".

ولاحظ الجميع أنّ نيللي كريم عند تكريمها تسلّمت الدّرع بسرعة وعادت إلى مكانها في القاعة ولم تتوجّه بكلمة إلى الجمهور الحاضر مثلما جرت العادة علماً وأن وزيرة الثقافة نفسها ومدير المهرجان هما من سلما لها تانيت التكريم.

كما أن نجيب بلقاضي مقدم الحفل رحب بها بحرارة وهنأها علناً بزواجها وأشار إليه وكان زوجها هشام عاشور نجم الاسكواتش جالساً بجانبها.

تكريم نيللي كريم بمهرجان قرطاج

وقرر مهرجان أيام قرطاج السينمائيّة تكريم الممثلة نيللي كريم تقديراً لمسيرتها في السينما المصرية مع كبار المخرجين: يوسف شاهين في فيلم "اسكندرية ـ نيويورك "والمخرج محمد دياب وكاملة ابو ذكرى ومروان حامد وامير رمسيس وغيرهم.

زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

وعلى الصعيد الآخر، احتفلت نيللي كريم بزفافها، على رجل الأعمال هشام عاشور، في الساحل الشمالي.

وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا باطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.

وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل.