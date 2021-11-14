/661139/اليوم--دينية-النواب-تناقش-طلب-احاطة-بشأن-تقنين-واضعي-اليد-علي-ارض-الاوقاف

دوت الخليج

وقال النائب ضحي عاصى مقدمة طلب الاحاطة ، في تصريحات صحفية اليوم إنه في ظل قيام الدولة بتطبيق سيادة القانون واستعادة حق الدولة بتنفيذ قرارات الازالة للمبانى المخالفه سواء على الاراضى الزراعيه او الاراضى املاك الدولة بالمدن والقرى نجد هناك فئة مظلومه منذ الاعلان عن منظومة تقنين اراضى املاك الدولة او التصالح على المبانى المخالفه وهم المواطنين فى القرى والمدن الذين يقطنون داخل منازل بناها ابائهم واجدادهم منذ سنوات طويلة او بنوها هم ايضا بسبب عدم وجود ظهير لهم داخل قراهم او قاموا باحلال وتجديد منازلهم على اراضى تابعه لهيئة الاوقاف المصريه.

دينية النواب تناقش طلب احاطة بشأن تقنين واضعي اليد علي ارض الاوقاف

وتساءل هل ذنبهم انهم جاءوا للحياه وجدوا نفسهم على تلك الارض التى توارثونها عن ابائهم واجدادهم حتى جاءت هيئة الاوقاف والتى انشأت بالقانون رقم80 لسنة 1971 لتعلن انها تابعه لهم ليبدء المواطنين البسطاء فى سداد الايجار للهيئة ولكن الظروف اقوى منهم فلا يوجد اراضى اخرى يقيمون عليها منازلهم فهم جاءوا للحياه على تلك الارض .

وأضاف ان هناك قرى بأكلمها اراضيها كلها اوقاف مثل منية سندوب والبقليه بمركز المنصورة وغيرها من قرى المركز ومنشأة الاخوه بمركز اجا وغيرها من قرى المركز وعدد من القرى بمركز السنبلاوين وبلقاس وشربين وميت غمر ونبروه بمحافظة الدقهلية الاهالى يعيشون بها أبا عن جدا قبل ان تنشىء هيئة الاوقاف وهم يريدون تقنين وضعهم والشراء او الاستبدال من الهيئة ولكن ان يكون التقنين كمثل ما يحدث مع املاك الدولة فهم الان . وطالبت النائبة بتقنين وتوفيق أوضاع كل المواطنين بالمثل كأملاك الدولة وتحرير عقود استبدال طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وعقود جهات الولاية الاخرى مع عدم اضافة انصاف الشوارع والغاء الاثر الرجعى فى الايجار طالما ان ايجار الارض مدفوع حتى تاريخ تقديم الطلب ومن قام بسداد الاثر الرجعى يتم احتسابة من اجمالى الثمن وقت الاستبدال. واكدت علي ضرورة ان يكون واضع اليد الفعلي ومقيم البناء هو صاحب الحق فى طلب التقنين ويتم تقنين وضعه وقبول الرسوم والثمن التي تحدده لجان التسعير بغض النظر عن كونه مستأجر او غير مستأجر وان يكون التسعير بمثل املاك الدوله فى منطقته طبقا للائحة الاستبدال فى الهيئة مع تحرير عقود استبدال مباشرة او عقود ايجار منتهية بالاستبدال لكل من تقدم بطلب تصالح اوتقنين للهيئة .

وشددت علي وقف أي اجراءات ازالة للمباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء على أراضي الاوقاف لانهم لا يستطيعوا التصالح في المخالفة حاليا لعدم تمكنهم من الحصول على خطاب من الاوقاف فالأهالي جميعا على استعداد لشراء الارض اسوة بأملاك الدولة وان يقوموا بالتصالح فى البناء المخالف .