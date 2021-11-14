إعادة فتح جميع طرق البحر الأحمر المغلقة بسبب الأمطار والسيول

وأعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، عن فتح طريق سفاجا - قنا، وطريق القصير - قفط، وطريق القصير مرسى علم الساحلى، وطريق مرسى علم إدفو، بعد غلقها لقرابة 12 ساعة.
وكان مركز عمليات المحافظة، قرر مساء أمس السبت، بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، عن غلق طريق سفاجا - قنا، وطريق القصير - قفط، وطريق القصير مرسى علم الساحلى وتحويل حركة المرور للطريق الإقليمى الجديد، وذلك بناء على تعليمات المرور وحفاظا على أرواح المواطنين كإجراء احترازى.
وكشف مصدر أمنى بالبحر الأحمر، أن محافظة قنا أخطرت بغلق طريق قفط القصير بعد سقوط سيول داخل حدودها الجغرافية، ما أدى إلى الغلق من جانب البحر الأحمر كإجراء احترازى ولعدم مرور قائدى المركبات.
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