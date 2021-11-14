شكرى يبحث مع نظيريه الأردنى والعراقى تعزيز التعاون الثلاثى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزراء ناقشوا أيضا مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة بين الدول الثلاث الشقيقة، ويأتى اللقاء فى إطار الاجتماعات التى يعقدها شكرى على هامش منتدى "صير بنى ياس" بالإمارات.

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