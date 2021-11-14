تيسيرات للمواطنين وسرعة إنهاء للخدمات بمجمع تراخيص شبرا المطور

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، إن التحدث تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الأمنية والمرورية لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، بناءً على توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية.

ويضم المجمع، الذى يشرف عليه العقيد هانى عزيز، 18 شباكا لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات، والتجديد، والقيادة، واستخراج الدورة المستنداية فى أسرع وقت.

كما يشمل مجمع التراخيص وحدة فحص فنى مستحدث، وهى ما تساهم فى أن تمر عملية الفحص فى دقائق معدودة.

ويخدم المجمع، سكان مناطق "الساحل ـ الشرابية ـ الزواية الحمراء ـ روض الفرج ـ عبود ـ شبرا مصر"، إضافة إلى مجمع نيابة؛ لاستخراج شهادات المخالفات.

من جانبه أكد اللواء أشرف الجندى، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة، علىضرورة حسن معاملة المواطنين، والتيسير عليهم، حيث تم تخصص شباك لكبار السن وذى الاحتياجات الخاصة، واستراحة للمترددين.

من جانبه شدد العميد أحمد التونى، مساعد مدير الإدارة العامة للمرور القاهرة للشؤن التراخيص، على انتظام سير العمل بوحدات التراخيص القاهرة، من خلال تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مشددًا على مراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية داخل وحدات التراخيص.