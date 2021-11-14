الرى: نتابع معدلات سقوط الأمطار لحظيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.





جاء ذلك خلال رئاسة وزير الرى للاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم الأحد، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وأكد عبد العاطى، أن أجهزة وزارة الرى تتابع لحظيا معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، مشددا على ضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستنفار فى كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

ووجه الوزير بأن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة إيراد النهر والاطمئنان على الموقف المائى.

جدير بالذكر أن محافظتى البحر الأحمر وأسوان، شهدتا أمطارا غزيرة يوم الجمعة الماضى بمدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ومرسى علم، وتمكنت منشآت الحماية التى سبق إنشاؤها بمعرفة وزارة الرى فى حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول الناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة، حيث تتواجد أعمال حماية عبارة عن بحيرتين وحاجزين بوادى حوضين بشلاتين، والتى تمكنت من حصاد 6 ملايين متر مكعب من المياه، و5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم، والتى تصل سعتها الاستيعابية إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه، وبحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسى علم، وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسى علم، مع تطهير مخر السيل فى وادى أبو حمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

وأوقفت الوزارة فى محافظة أسوان محطات الرى وخفضت مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة، كما نجح سد أبو الريش قبلى بأسوان فى حماية قرية أبو الريش من أخطار السيول، وأسهمت منشآت الحماية التى تم الانتهاء منها مؤخرا فى منطقة وادى عبادى فى الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التى قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسى بأسوان ومخر سيل السراج 1 والسراج 2 والرديسية قبلى بمدينة إدفو.