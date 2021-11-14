شكرى يلتقى وزراء خارجية العراق والأردن وقبرص واليونان لبحث تعزيز التعاون

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، مع وزراء خارجية الأردن والعراق على هامش مشاركته فى منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التشاور والتنسيق فى إطار آلية التعاون الثلاثي، فضلًا عن بحث مُستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات المُشتركة بين الدول الثلاث الشقيقة.

فيما بحث شكرى -بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- مع نظرائه في كل من الأردن واليونان وقبرص، سبل تعزيز أطر التعاون بين الدول الأربعة، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية والدولية.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة الوزير شكري في الدورة الحالية لهذا المحفل الهام تأتي في إطار الحرص على مواصلة تبادُل الرؤى والتشاور مع كبار المسئولين وقادة الفكر بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة؛ وذلك على ضوء ما يوفره هذا المنتدى غير الرسمي من مساحة للنقاش والعصف الذهني وبلورة الأفكار إزاء أبرز التحديات الآنية والمستقبلية وسبل حلحلة الأزمات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.