موظفون ومواطنون.. موعد تفعيل قرار منع غير المتلقين لقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

تعمل المنشآت الحكومية غدا الإثنين، على تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله.
وسيكون على الجميع إجراء تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.
كما يمنع أي طالب لم يتلق اللقاح من دخول جامعته، وتبدأ الجامعات في تطبيق القرار بداية من الثلاثاء.
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