سامح شكري يبحث مع وزراء خارجية العراق والأردن وقبرص واليونان تعزيز التعاون

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع وزراء خارجية الأردن والعراق على هامش مشاركته بمنتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى بحث سبل تعزيز التشاور والتنسيق فى إطار آلية التعاون الثلاثي، فضلًا عن بحث مُستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات المُشتركة بين الدول الثلاث الشقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري بحث مع نظرائه في كل من الأردن واليونان وقبرص، سبل تعزيز أطر التعاون بين الدول الأربعة، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية والدولية.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.