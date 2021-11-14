حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عبر موقع صندوق الإسكان

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محمد سياف - ابو ظبي - قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة، مما جعل المواطنون يتساءلون حول طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على سكن إذا تم استيفاء الشروط المعلن عنها من قبل الصندوق، وهو ما أعلنت عنه في تصريحات لها كي تسهل تقديم العون إلى المواطنين.

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن الخطوات اللازمة لحجز شقق في الإسكان الاجتماعي، حيث جاءت الخطوات كالتالي:

أن يذهب المتقدم إلى أي وحدة من ضمن مكاتب البريد الرقمية والتي تم توزيعها في كافة محافظات الجمهورية كي يتم شراء الكراسة الخاصة بالشروط بنفس القيمة التي أعلن عنها الصندوق عند الطرح، والتي تبلغ قيمتها 55 جنيه مصري.

قم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالحجز والموجودة في آخر صفحة من كراسة الشروط، ويجب كتابة البيانات بشكل واضح وصحيح.

سداد مقدم مقابل الحجز، وقيمة الرسوم الإدارية لدى بنك التعمير والإسكان كما يمكنك سدادها لدى مكتب البريد.

ومن ثم ستبدأ المرحلة الإلكترونية عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي، وسجل دخولك عن طريق كتابة كلاً من اسمك ورقمك القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الموقع لتسجيل الدخول.

شروط الحصول على وحدة سكنية

قبل التعرف على شروط الحصول على وحدة سكنية، نريد التنويه بأن الشروط تختلف ما إذا كان المواطن محدود الدخل أو ما إذا كان متوسط الدخل، ومن أهم هذه الشروط ما يأتي:

يجب أن يكون المتقدم من ين أبناء المحافظة التي سيتم طرح الشقق بها.

ألا يكون قد سق وأن نال على وحدة سكنية في فترة سابقة.

لا تسمح الوزارة لمن حصلوا قبل ذلك على قطعة أرض في المدن الجديدة.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم ما يزيد عن 21 عام.

على المتقدم أن يكون موظف في الدولة سواء خاص أو حكومي، ولديه أجر شهري بحيث يتم إجراء عملية السداد في المواعيد التي سبق تحديدها.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للأفراد الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي تقديم طلب عن طريق زيارة الموقع الرسمي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال زيارة هذا الرابط التابع لوزارة الإسكان.