/661146/وزير-الزراعة-يوجه-بتشكيل-لجنة-فنية-لمتابعة-موقف-الأمراض-الوبائية-وكيفية-التعامل-الفورى-معها

قال وزير الزراعة، السيد القصير، إنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بانشاء مجلس أعلى للأوبئة البيطرية حيث يعد انشاء مركز الأوبئة خطوة هامة في إطار استراتيجية واهتمام الدولة بمكافحة الامراض الحيوانية والتحكم والسيطرة والقضاء عليها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها والحد من اثارها السلبية وخاصة تلك التي تستهدف الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وذلك لما له من مردود قوى في الحفاظ على هذه الثروة وتنميتها بما ينعكس على تحسين موقف مصر الوبائي وبالتالي التأثير الإيجابي المباشر وغير المباشر على الاقتصاد القومي.

دوت الخليج

وزير الزراعة يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للمركز القومي للأوبئة البيطرية

وأضاف وزير الزراعة، السيد القصير:" إن المركز القومي للأوبئة البيطرية يستهدف تعزيز ودعم قدرة الدولة في منظومة مكافحة الامراض الحيوانية المتوطنة وخاصة الامراض المشتركة التي تهدد الصحة العامة والصحة الحيوانية ومنع دخول وانتشار الامراض الناشئة والامراض العابرة للحدود وتعزيز برنامج الترصد الوبائي المتكامل وشبكات المختبرات من اجل التشخيص السليم والاستجابة السريعة لتهديدات الصحة الحيوانية.

وقال وزير الزراعة، السيد القصير:" أن المركز يستهدف أيضا تقديم خدمات بحثية علمية وتدريبية أكاديمية وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة لدعم اتخاذ القرارات المناسبة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بما يخدم سياسة حماية وتنمية ورفع كفاءة تلك الثروة وكذلك دراسة التجارب الدوائية الرائدة والناجحة في مجال مكافحة الأوبئة الحيوانية مع وضع خطة لأنشاء نظام كامل لمراقبة صحة الحيوان في مصر.

وكذلك وضع نظام للتنبؤ بالأمراض الجديدة والمتحورة باستخدام التقنيات الحديثة مع رسم خريطة وبائية يتم تحديثها دورياً لدعم متخذي القرار.

وزير الزراعة يوجه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة موقف الأمراض الوبائية

وقال القصير أن المركز القومي للأوبئة البيطرية سوف يضم في عضويته نخبة من الخبرات المتميزة في هذا المجال وممثلين عن وزارات الصحة والتعليم العالي والبيئة والطب البيطرى بالقوات المسلحة والطب البيطرى بوزارة الداخلية بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجن.>

وزير الزراعة وجه بتشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء المركز للمتابعة موقف الامراض الوبائية وكيفية التعامل الفوري معها.