/661150/إقبال-محدود-على-أسواق-الذهب-وعيار-21-يصل-813-جنيه

أسعار الذهب، يتطلع الكثير من المواطنين التعرف على أسعار الذهب فى السوق، خاصة فى ظل التضخم الحالي فى الأسعار.

دوت الخليج

أسعار الذهب فى السوق المصري

ورصد موقع دوت الخليج، فى السطور التالية أسعار الأوقية والعيارات الذهبية الأكثر تداولًا والتى تشهد إقبال كبير من المواطنين.

وتشهد أسواق الذهب الفترة الحالية، إقبال محدود من قبل المواطنين خاصة فى أيام الدراسة التى تقل فيها الشراء.

تعرف على أسعار الذهب اليوم

ووفقًا لما تم رصده، فقد سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الأحد، ما بين 811 إلى 813 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

هذا وبينما سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأحد، ما بين 694 إلى 696 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

كما أشارت العديد من المحال التجارية وسجل سعر الذهب والجدير بالإشارة إلى أن عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 825.08 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 942.95 جنيه.