الحبس و20 ألف جنيه غرامة..عقوبة مخالفة تدابيرمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

/661145/الحبس-و20-ألف-جنيه-غرامةعقوبة-مخالفة-تدابيرمواجهة-الأوبئة-والجوائح-الصحية

تضمنت المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الجوائح والأوبئة الصحيةن المقدم من الحكومة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد منصـوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشـرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصـادر وفقا لنص المادة | (۱) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عقوبة مخالفة تدابير الحكومة لمواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سـنة وبغرامة لا تزيد على عشـرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصــادر وفقا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات | الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشـر أو روج عمداً | | أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.