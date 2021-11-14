«تشكل خطراً على الصحة العامة»..القبض على صاحب محل بحوزته ربع طن دواجن فاسدة بالقاهرة

/661147/تشكل-خطرا-على-الصحة-العامةالقبض-على-صاحب-محل-بحوزته-ربع-طن-دواجن-فاسدة-بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، فى إلقاء القبض على صاحب محل بحوزته ربع طن دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على صاحب محل بحوزته ربع طن دواجن فاسدة بالقاهرة

تشكل خطراً على الصحة العامة

وتمكنت حملة تموينية، من ضبط كالأتي:- «253 كيلو، دواجن و مفروم»، بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وفي سياق أخر تمكنت ادارة تموين زفتى بحمله تموينيه، بحملات تموينية واسفرت عن الاتي، ضبط 6 محاضر اثبات حالة نقص وزن بمقدار، 19جم و11جم و10جم و9جم و7جم و9 جم، وقامت بضبط 7 محاضر اثبات حالة مواصفات، ونجحت في ضبط 3 محاضر نظافة ادوات العجين. عدد ٢ محاضر عدم لوح، بالنسبة لفروع الجملة ،اليوم السبت، فقد تم التفتيش عليها للتاكد من توافر السلع للتجار وصلاحيتها للجمهور وصرفها للمستهلك اولا باول دون ازدحام او عراقيل.

تعليمات الاستاذ الدكتور علي مصيلحي

بناء علي تعليمات الاستاذ الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، و الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتعليمات وتوجيهات السيد المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجاره الداخليه بالغربيه بتشديد الرقابه علي المخابز البلدية وتوافر الخبز للجمهور والانشطة الاخرى للتاكد من ضبط الاسواق و الاسعار والالتزام بالتعليمات و القرارات والتوجيهات الوزاريه.

وجاري مواصلة الحملات التفتيشية واتخاذ الاجراءات القانونية، في حالة المخالفة.